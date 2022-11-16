Le Figaro: французы высмеяли Макрона за реакцию на падение ракеты в Польше

Издание Le Figaro утверждает, что население Франции критикует Эммануэля Макрона за его позицию по инциденту с падением ракеты на польской территории.

Вечером среды французская газета Le Figaro сообщила, что после падения ракеты на территории Польши президент Франции Эммануэль Макрон связался с коллегами по НАТО и стал пристально следить за ситуацией. По мнению читателей Le Figaro, меры, принимаемые Макроном, вполне заслуженно вызывают смех у подавляющего большинства населения Франции.

Примечательно, что сам Эммануэль Макрон заявил о неспособности установить, кому принадлежит упавшая в Польше ракета, хотя генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал её украинской.