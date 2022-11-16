Клаве Коке удалось продать самый дорогой билет на свое выступление за 10 000 000 рублей
2022-11-16 16:55
Клава Кока продала самый дорогой билет на собственный концерт, стоимостью в 10 000 000 российских рублей.
Молодежная певица Клава Кока продала самый дорогой билет на собственный концерт, стоимостью в 10 000 000 российских рублей, побив все мыслимые рекорды.
Приобрел билет предприниматель медиахолдинга "MAER" Константин Майер с целью розыгрыша между подписчиками, о чем сообщила артистка в личном блоге.
Победитель конкурса получает право не только насладиться выступлением знаменитости, но и выйти к ней на сцену.
Почетный гость спустится сверху к звезде во время ее выступления.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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