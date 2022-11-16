Баста снял новый клип на песню Вечно молодой из фильма Брат-2

Рэпер Баста (Василий Вакуленко) снял видео на известную композицию "Вечно молодой" из легендарного кинофильма "Брат-2".

Репер Баста (Василий Вакуленко) снял видео на песню из фильма "Брат - 2", которое опубликовано на Ютуб-канале "Gazgolder".

Вакуленко по своему преподнес композицию "Вечно молодой" группы "Смысловые Галлюцинации". Песня является саундтреком к кинофильме "Брат - 2".

Баста "оставил" упадническое настроение песни, но добавил новые куплеты, исполнив их речитативом.

Видео не отличается особой замысловатостью. Василий исполняет трек на крыше здания. Фоном служит ночной город.

Фанатам пришелся по душе эксперимент Басты.