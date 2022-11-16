Киностудия «Уорнер Бразерс» продолжит съемки любимого сиквела Киану Ривза

Актер заявил в интервью, что по его настоянию будет снято продолжение фильма «Константин: Повелитель тьмы»

Этот фильм вышел в прокат в 2005 году, и Ривз сыграл в нем главную роль.

Зрители буквально влюбились в этот сиквел, по его мотивам даже была выпущена игра. Но вот продолжения поклонники так и не дождались.

Сам актер признавался, что герой этой картины - его самый любимый персонаж, и он по нему сильно скучает. Это его признание просто взорвало соцсети - поклонники требовали продолжения фильма.

И вот недавно на киностудии «Уорнер Бразерс» смилостивились и пошли навстречу актеру.

Вскоре планируется начать съемки продолжения "Константина", но дата его премьеры еще не назначена.