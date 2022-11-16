Данилов: Киев не согласен с выводом Запада об упавшей в Польше ракете ВСУ

Глава СНБО Украины Алексей Данилов утверждает, что украинское правительство не поддерживает версию западных стран о принадлежности Киеву ракеты, упавшей на территории Польши.

В среду возглавляющий Совет национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов публично заявил, что Киев не согласен с выводами коллективного Запада и НАТО о том, что упавшая в Польше ракета принадлежит ВСУ, ввиду чего украинские эксперты хотят сами изучить место происшествия.

В тот же день генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что упавшая на польской территории ракета была выпущена украинской системой ПВО.