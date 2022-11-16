МИД РФ: в афганском Мазари-Шарифе скоро возобновит работу российское консульство

В Министерстве иностранных дел России сообщили, что в афганском городе Мазари-Шарифе возобновит работу российское генконсульство.

16 ноября РИА Новости сообщили, что спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов сообщил журналистам, что ведется работа по открытию российского генконсульства в афганском Мазари-Шарифе ведется и скоро оно заработает.

В июле 2021 года Кабулов сообщил ТАСС, что российское генконсульство в Мазари-Шарифе приостановило работу из-за обострения обстановки на севере страны, российские дипломаты были эвакуированы.