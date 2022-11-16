Газохранилища Германии заполнены более чем на 100%
В минувшие выходные уровень заполнения природного газа в немецких хранилищах превысил 100%. Вопреки видимости, это возможно.
Газохранилища компенсируют колебания потребления газа и тем самым создают буферную систему для рынка.
Это следует из данных, опубликованных 15 ночября Ассоциацией европейских операторов газовой инфраструктуры (EIG).
По последним данным, в понедельник, 14 ноября в хранилищах зарегистрировано 245,44 тераватт-часа природного газа. Это чуть выше 100-процентного лимита в 245,39 тераватт-часа, относящегося к так называемому рабочемк объем газа.
Для сравнения: по данным Федерального сетевого агентства, в январе и феврале 2022 года в Германии в общей сложности было использовано менее 227 тераватт-часов природного газа.
Опубликовано: Николай Скира
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