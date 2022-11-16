Восстановление энергообъектов Львовской области займет год, без света 700 тыс человек
Ракетный обстрел Львовской области привел к очень серьезным провбемам, сообщает "Интерфакс-Украина".
На восстановление энергообъектов до состояния, предшествующего обстрелу, может уйти 8-12 месяцев, заявил в среду глава областной власти Максим Козицкий.
Последствия последнего обстрела хуже, чем предыдущего в октябре. Два из трех объектов, пораженных во вторник, 15 ноября, подверглись нападению второй раз за несколько недель. Все триэнергоустановки получили серьезные повреждения. В настоящее время только 30% жителей Львовской области могут одновременно пользоваться электросетью, сообщил Кожицкий в Telegram.
Губернатор призвал жителей экономить электроэнергию, подчеркнув, что подача электроэнергии восстановливается в экстренном порядке. В результате ударов по энергообъектам около 700 тыс. человек остались без электричества.
15 ноября российские войска нанесли массированный ракетный удар по объектам энергетической инфраструктуры на всей территории Украины.
Опубликовано: Николай Скира
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Восстановление энергообъектов Львовской области займет год, без света 700 тыс человек
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