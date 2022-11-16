Иранский беспилотник с бомбой атаковал танкер Pacific Zircon израильского миллиардера

Танкер Pacific Zircon, принадлежащий израильскому миллиардеру, был атакован беспилотником со взрывным устройством, сообщает Associated Press.

Инцидент произошел в ночь на вторник, 16 ноября. Танкер Pacific Zircon ходит под флагом Либерии, что является очень популярным явлением среди судовладельцев, занимающихся грузовыми перевозками.

Судно принадлежит зарегистрированной в Сингапуре компании Eastern Pacific Shipping, принадлежащей израильскому миллиардеру Идану Оферу.

По словам владельца корабля, он перевозил сырую нефть и "был поражен ракетой в 150 морских милях от побережья Омана".

Пока никто не признался в нападении на танкер, но многие эксперты практически единогласно подчеркивают, что наиболее вероятной является причастность Ирана. Именно иранцы и связанные с этой страной ополченцы ранее атаковали корабли, проходящие через Ормузский пролив.

В 2021 году аналогичному нападению подвергся танкер Mercer Street. В результате нападения погибли два члена экипажа. Власти Тегерана не прокомментировали информацию.

Управление морской торговли Соединенного Королевства, которое расследует инциденты, связанные с морским транспортом, сообщило Associated Press, что оно "знает об инциденте и расследование продолжается".

"Мы на связи с экипажем корабля. Сообщений о пострадавших членах экипажа или разливах нефти с танкера не поступало. Весь экипаж в настоящее время в безопасности", — говорится в сообщении, направленном AP.