Иранский беспилотник с бомбой атаковал танкер Pacific Zircon израильского миллиардера
Танкер Pacific Zircon, принадлежащий израильскому миллиардеру, был атакован беспилотником со взрывным устройством, сообщает Associated Press.
Инцидент произошел в ночь на вторник, 16 ноября. Танкер Pacific Zircon ходит под флагом Либерии, что является очень популярным явлением среди судовладельцев, занимающихся грузовыми перевозками.
Судно принадлежит зарегистрированной в Сингапуре компании Eastern Pacific Shipping, принадлежащей израильскому миллиардеру Идану Оферу.
По словам владельца корабля, он перевозил сырую нефть и "был поражен ракетой в 150 морских милях от побережья Омана".
Пока никто не признался в нападении на танкер, но многие эксперты практически единогласно подчеркивают, что наиболее вероятной является причастность Ирана. Именно иранцы и связанные с этой страной ополченцы ранее атаковали корабли, проходящие через Ормузский пролив.
В 2021 году аналогичному нападению подвергся танкер Mercer Street. В результате нападения погибли два члена экипажа. Власти Тегерана не прокомментировали информацию.
Управление морской торговли Соединенного Королевства, которое расследует инциденты, связанные с морским транспортом, сообщило Associated Press, что оно "знает об инциденте и расследование продолжается".
"Мы на связи с экипажем корабля. Сообщений о пострадавших членах экипажа или разливах нефти с танкера не поступало. Весь экипаж в настоящее время в безопасности", — говорится в сообщении, направленном AP.
Опубликовано: Николай Скира
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