Россия выделит Беларуси 105 млрд рублей на импортозамещение
2022-11-16 19:14
Россия и Беларусь договорились о выделении республике кредита на сумму 105 миллиардов рублей на импортозамещающие проекты.
В среду днем крупнейшее белорусское информационное агентство БелТа сообщило, что министр финансов России Антон Силуанов и его белорусский коллега Юрий Селиверстов подписали межправительственное соглашение о выделении Минску кредита на 105 млрд рублей на импортозамещающие проекты.
В сообщении говорится, что в рамках соглашения, импортозамещающие кооперационные проекты будут реализовываться на территории Беларуси и стороны уже подтвердили готовность к началу финансирования 12 проектов.
Опубликовано: Елена Калиновская
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