Россия выделит Беларуси 105 млрд рублей на импортозамещение

Россия и Беларусь договорились о выделении республике кредита на сумму 105 миллиардов рублей на импортозамещающие проекты.

В среду днем крупнейшее белорусское информационное агентство БелТа сообщило, что министр финансов России Антон Силуанов и его белорусский коллега Юрий Селиверстов подписали межправительственное соглашение о выделении Минску кредита на 105 млрд рублей на импортозамещающие проекты.

В сообщении говорится, что в рамках соглашения, импортозамещающие кооперационные проекты будут реализовываться на территории Беларуси и стороны уже подтвердили готовность к началу финансирования 12 проектов.