Менендес: Киев поставлял Баку снаряды с белым фосфором во время конфликта в Карабахе
2022-11-16 19:18
Представитель американского Конгресса Роберт Менендес утверждает, что Украина поставляла Азербайджану боеприпасы с белым фосфором.
16 ноября член Конгресса Соединённых Штатов Роберт Менендес публично заявил, что в 2020 году Украина якобы поставляла Азербайджану боевые снаряды с белым фосфором, которые применялись вооружёнными силами Баку в конфликте с войсками Армении в районе Нагорного Карабаха.
Примечательно, что использование белого фосфора во время боевых действий запрещено, поскольку данный вид боеприпасов является химическим оружием.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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