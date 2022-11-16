Менендес: Киев поставлял Баку снаряды с белым фосфором во время конфликта в Карабахе

Представитель американского Конгресса Роберт Менендес утверждает, что Украина поставляла Азербайджану боеприпасы с белым фосфором.

16 ноября член Конгресса Соединённых Штатов Роберт Менендес публично заявил, что в 2020 году Украина якобы поставляла Азербайджану боевые снаряды с белым фосфором, которые применялись вооружёнными силами Баку в конфликте с войсками Армении в районе Нагорного Карабаха.

Примечательно, что использование белого фосфора во время боевых действий запрещено, поскольку данный вид боеприпасов является химическим оружием.