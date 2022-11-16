Премьер Венгрии Орбан впервые призвал РФ и Украину к мирным переговорам

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан призвал Киев и Москву начать мирные переговоры для прекращения конфликта.

16 ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан публично заявил, что считает целесообразным скорейшее возобновление переговорного процесса между Россией и Украиной. При этом Орбан не скрывает, что причиной его его просьба к Киеву и Москве является вчерашняя остановка прокачки российской нефти из Украины в Венгрию по трубопроводу "Дружба".

По словам Виктора Орбана, теперь его стране также угрожает экономическая и энергетическая опасность, ввиду чего Будапешт желает, чтобы российско-украинский конфликт завершился максимально быстро.