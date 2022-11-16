Зеленский требует от Варшавы доказательства падения ракеты ВСУ в Польше

Владимир Зеленский утверждает, что ракета вооружённых сил Украины не могла упасть на польской территории.

Вечером среды Владимир Зеленский публично заявил, что не доверяет расследованию стран НАТО, которые пришли к выводу о том, что вчерашний взрыв на территории Польши был вызван падением украинской ракеты. По мнению Зеленского, Варшава должна обнародовать доказательства, которые свидетельствовали бы о причастности ВСУ к инциденту.

Также Владимир Зеленский потребовал допустить украинских экспертов к месту падения ракеты в Польше для того, чтобы убедиться в невиновности армии Украины.