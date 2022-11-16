Белорусские пограничники сбили беспилотник на границе с Украиной
Погранкомитет Белоруссии сообщил о сбитом на границе с Украиной дроне-разведчике .
16 ноября пресс- служба Государственного пограничного комитета Беларуси сообщила, что белорусские пограничники сбили беспилотник, нарушивший границу с украинской территорией.
Сообщается, что Пинские пограничники в 100 метрах от белорусско-украинской границы обнаружили квадрокоптер который был оборудован видеокамерой и применялся для проведения разведывательных мероприятий и съемки технических средств охраны белорусской границы.
В комитете напомнили, что аналогичный случай произошел 2 ноября в километре от белорусско-украинской границы в Гомельском районе.
Опубликовано: Елена Калиновская
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