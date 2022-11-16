Зеленский заявил, что это не украинская ракета упала в Польше

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что ракета, упавшая во вторник, 15 ноября на территорию Польши не украинская, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я не сомневаюсь, что это была не наша ракета", - сказал он журналистам в Киеве в среду, 16 ноября.

Президент Украины заявил, что полуиал сообщения по этому поводу от командований ВСУ и ВВС и якобы "не может им не доверять".

Напомним, на ферме в деревне Пшеводув в Люблинском воеводстве Польши в заброшенных зданиях бывшего колхоза произошел взрыв, в результате которого погибли два человека - мужчины 62 и 60 лет. Взрыв произошел 15 ноября, около 15:30 местного времени.

Причиной взрыва стал прилет ракеты - все указывает на то, что это была ракета из комплекса С-300, выпущенного украинской ПВО. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что преднамеренного нападения на Польшу 15 ноября не было. То же самое сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Зеленский, которого цитирует агентство "Интерфакс-Украина", также отметил, что к месту происшествия следует допустить специалистов из Украины.

О том, что ракета, выпущенная украинцами, вероятно, из комплексов С-300, говорят не только польские власти, но президент США Джо Байден.