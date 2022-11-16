Кадыров: Пасечник наградил бойцов «Ахмата» орденами ЛНР «Службою и Храбростью»
2022-11-16 20:06
Лидер Чеченской республики Рамзан Кадыров утверждает, что глава ЛНР наградил орденами бойцов отряда спецназа "Ахмат".
В среду вечером Рамзан Кадыров опубликовал новый пост в своём Telegram-канале, где сообщил, что ВРИО главы Луганской Народной республики Леонид Пасечник наградил орденами "Службою и Храбростью" бойцов отряда "Ахмат" и командира спецподразделения Апты Алаудинова, который с недавних пор является замглавы 2-го корпуса народной милиции ЛНР.
По словам Кадырова, во время церемония награждения Пасечник сказал Алаудинову, что чеченские военные внесли весомый вклад в достижение целей спецопераций, в частности во время боёв на территории Донбасса.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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