Кадыров: Пасечник наградил бойцов «Ахмата» орденами ЛНР «Службою и Храбростью»

Лидер Чеченской республики Рамзан Кадыров утверждает, что глава ЛНР наградил орденами бойцов отряда спецназа "Ахмат".

В среду вечером Рамзан Кадыров опубликовал новый пост в своём Telegram-канале, где сообщил, что ВРИО главы Луганской Народной республики Леонид Пасечник наградил орденами "Службою и Храбростью" бойцов отряда "Ахмат" и командира спецподразделения Апты Алаудинова, который с недавних пор является замглавы 2-го корпуса народной милиции ЛНР.

По словам Кадырова, во время церемония награждения Пасечник сказал Алаудинову, что чеченские военные внесли весомый вклад в достижение целей спецопераций, в частности во время боёв на территории Донбасса.