В Хмельницкой области около 420 тысяч абонентов остались без света
2022-11-16 20:10
Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий заявил, что в регионе около 420 абонентов остались без электричества.
16 ноября глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий в своём официальном Telegram-канале заявил, что в расположенной на западе Украины области аварийное отключение электроэнергии из-за аварии на одной из линий электропередач.
Гамалий также сообщил о том, что из-за повреждения местного объекта энергетической инфраструктуры в Хмельницкой области на данный момент без электроснабжения остаются около 420 000 абонентов.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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