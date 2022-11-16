В Хмельницкой области около 420 тысяч абонентов остались без света

Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий заявил, что в регионе около 420 абонентов остались без электричества.

16 ноября глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий в своём официальном Telegram-канале заявил, что в расположенной на западе Украины области аварийное отключение электроэнергии из-за аварии на одной из линий электропередач.

Гамалий также сообщил о том, что из-за повреждения местного объекта энергетической инфраструктуры в Хмельницкой области на данный момент без электроснабжения остаются около 420 000 абонентов.