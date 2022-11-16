Зеленский: правительство РФ не предлагало Украине мирные переговоры

Владимир Зеленский утверждает, что Москва не предлагала администрации Киева возобновить переговорный процесс.

В среду Владимир Зеленский обнародовал новое видеообращение, в ходе которого заявил, что правительство России не выходило на контакт с представителями Киева и не предлагало Украине возобновить мирные переговоры. По словам Зеленского, на текущий момент контакты между Москвой и Киевом отсутствуют.

Примечательно, что ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил о возможности достичь целей спецоперации путём переговоров с Украиной, однако сейчас они невозможны, поскольку Владимир Зеленский законодательно запретил украинским политикам общаться с российскими коллегами.