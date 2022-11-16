Ахундзада: судебная система Афганистана будет работать по законам шариата
2022-11-16 20:16
Эмир Афганистана Хайбатулла Ахундзада поручил восстановить работу судебной системы страны по законам шариата.
16 ноября глава организации "Талибан" (признана террористической и запрещена в России) Хайбатулла Ахундзада провёл совещание с афганскими судьями, на котором поручил им возобновить действия законов шариата в стране.
Аналитики утверждают, что действие законов Шариата в Афганистане может означать, что в стране вновь будут введены такие формы наказания как публичные казни, побиение камнями, прилюдные избиения, отрубание конечностей за воровство и другие преступления, а также отсечение головы.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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