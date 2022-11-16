Захарова: посол Польши вызван в МИД России
Захарова подтвердила вызов посла Польши Краевского в МИД из-за инцидента с ракетами.
16 ноября РИА Новости сообщили, что официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в личном Telegram-канале сообщила, что посол Польши в Москве Кшиштоф Краевский вызван в МИД РФ в связи с "ракетным инцидентом".
Раньше сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда предположил, что ракета, упавшая на территории Польши, вероятно, принадлежит ПВО Украины, однако генсек НАТО Йенс Столтенберг убежден, что вина за произошедшее все равно лежит на России.
В свою очередь МИД РФ официально заявил, что Москва уже дала разъяснения о непричастности вооруженных сил страны к взрыву ракет на территории Польши, а все обвинения в ее адрес ложны и безосновательны.
Опубликовано: Елена Калиновская
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