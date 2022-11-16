МИД РФ призвал Польшу отказаться от провокаций и антироссийской «истерии»

Министерство иностранных дел России вызвало временного поверенного в делах Польши, сообщив ему об отношении Москвы к реакции Варшавы на падение ракеты в польских землях.

Вечером среды сотрудник МИД России Мария Захарова сообщила, что временный поверенный в делах Польши был вызван в здание Министерства иностранных дел РФ, где ему доложили, что Москва негативно относится к участию Варшавы в "грязных" провокациях и нагнетанию антироссийской "истерии", связанной с падением ракеты на польской территории.

Прошлым вечером на территории Польши упала ракета, ставшая причиной гибели двух человек. Ряд польских политиков и представителей других стран НАТО обвинили Россию в намеренной ракетной атаке, однако позже выяснилось, что упавший снаряд был выпущен подконтрольной Киеву системой ПВО.