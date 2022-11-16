Власти РФ и Беларуси подписали договор о судоходстве в водах Союзного государства
2022-11-16 20:25
Представители российского и белорусского правительств ратифицировали соглашение о беспрепятственном курсировании кораблей во внутренних водах обеих стран.
Вечером 16 ноября правительства России и Беларуси ратифицировали двухстороннее соглашение, в рамках которого постановляется возможность беспрепятственного судоходства для российских и белорусских кораблей во внутренних водах обеих стран Союзного государства.
Предполагается, что данный законопроект может упразднить некоторые аспекты проверки на водной границе России и Беларуси, что упростит как логистические маршруты, так и деятельность рыболовов.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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