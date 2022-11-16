Кадыров поблагодарил Путина за присвоение звания «Мать-героиня» его жене
2022-11-16 20:33
Рамзан Кадыров выразил благодарность Владимиру Путину, который накануне наградил Медни Кадырову званием "Мать-героиня".
16 ноября глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал новый пост в своём Telegram-канале, где обратился к Владимиру Путину со словами благодарности за награждение его супруги Медни Кадыровой орденом "Мать-героиня". По данным издания "Комсомольская правда", у семьи Кадыровых 12 сыновей и две дочери.
Примечательно, что награждение Медни Кадыровой является одним из первых случаев присвоения звания "Мать-героиня" в России: вместе с ней в тот же день аналогичное звание получила россиянка Ольга Дехтяренко.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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