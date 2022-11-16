США обвинили Украину в поставках боеприпасов Азербайджану для войны в Нагорном Карабахе

Глава комитета по иностранным делам сената конгресса США Роберт Менендес заявил, то Украина поставляла Азербайджану боеприпасы для войны в Нагорном Карабахе.

Он пояснил, что речь идет о запрещенных боеприпасах с белым фосфором, которые Баку использовал в 2020 году.

Такое заявление Менендес сделал во время слушаний в комитете по вопросам применения таких боеприпасов Азербайджаном.

Использование боеприпасов с белым фосфором запрещено Женевской конвенцией в случае, если это может вызвать жертвы среди гражданского населения.