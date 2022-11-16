США обвинили Украину в поставках боеприпасов Азербайджану для войны в Нагорном Карабахе
2022-11-16 20:35
Глава комитета по иностранным делам сената конгресса США Роберт Менендес заявил, то Украина поставляла Азербайджану боеприпасы для войны в Нагорном Карабахе.
Он пояснил, что речь идет о запрещенных боеприпасах с белым фосфором, которые Баку использовал в 2020 году.
Такое заявление Менендес сделал во время слушаний в комитете по вопросам применения таких боеприпасов Азербайджаном.
Использование боеприпасов с белым фосфором запрещено Женевской конвенцией в случае, если это может вызвать жертвы среди гражданского населения.
Опубликовано: Светлана Репина
Рей: Китай, Россия, Иран и КНДР угрожают национальной безопасности США
Зеленский заявил о непричастности Украины к падению ракет в Польше
Сийярто: Польша созывает совет НАТО из-за падения ракет на своей территории
Сербия собирается строить ответвление от нефтепровода «Дружба»
Медведев: упавшие в Польше ракеты — это подготовка Запада к мировой войне