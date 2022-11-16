Сербия собирается строить ответвление от нефтепровода «Дружба»
2022-11-16 20:44
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что от нефтепровода «Дружба» планируется построить ответвление, проходящее по территории Венгрии.
Он отметил, что венгерские власти помогли Сербии с размещением газа в хранилищах.
Вучич также сказал, что Сербия располагает резервами природного газа примерно в 680 млн кубометров.
Ранее сообщалось, что прокачка нефти по «Дружбе» из Украины в сторону Венгрии возобновилась после вчерашней приостановки.
Опубликовано: Светлана Репина
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Сербия собирается строить ответвление от нефтепровода «Дружба»
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