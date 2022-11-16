Сербия собирается строить ответвление от нефтепровода «Дружба»

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что от нефтепровода «Дружба» планируется построить ответвление, проходящее по территории Венгрии.

Он отметил, что венгерские власти помогли Сербии с размещением газа в хранилищах.

Вучич также сказал, что Сербия располагает резервами природного газа примерно в 680 млн кубометров.

Ранее сообщалось, что прокачка нефти по «Дружбе» из Украины в сторону Венгрии возобновилась после вчерашней приостановки.