Зеленский заявил о непричастности Украины к падению ракет в Польше

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна не имеет отношения к падению ракет на территории Польши.

По его словам, это не были украинские ракеты и украинский ракетный удар.

Зеленский потребовал доказательств принадлежности упавших ракет Украине, а также попросил допустить представителей страны к месту трагедии и участию в расследовании.

Ранее в НАТО предположили, что это могла быть российская ракета, которую выпустили украинские ПВО.