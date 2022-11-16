Зеленский заявил о непричастности Украины к падению ракет в Польше
2022-11-16 20:49
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна не имеет отношения к падению ракет на территории Польши.
По его словам, это не были украинские ракеты и украинский ракетный удар.
Зеленский потребовал доказательств принадлежности упавших ракет Украине, а также попросил допустить представителей страны к месту трагедии и участию в расследовании.
Ранее в НАТО предположили, что это могла быть российская ракета, которую выпустили украинские ПВО.
Опубликовано: Светлана Репина
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Зеленский заявил о непричастности Украины к падению ракет в Польше
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