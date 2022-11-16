Актёр Охлобыстин хочет стать военным священником в зоне спецоперации

Российский актёр Иван Охлобыстин заявил о желании стать военным священником, однако отметил, что пока не может этого сделатью.

16 ноября журналисты информагентства ТАСС сообщили, что российский актёр Иван Охлобыстин заявил о желании стать военным священником в зоне СВО на Донбассе, однако пока ему не позволяют этого сделать, ссылаясь на импульсивный склад характера деятеля кино. По мнению Охлобыстина, донецкое духовенство опасается, что став пастырем в зоне спецоперации, он может всё же взяться за оружие.

Также Иван Охлобыстин сообщил, что его родственники и близкие друзья также часто посещают линию разграничения, оказывая поддержку российским военным.