Актёр Охлобыстин хочет стать военным священником в зоне спецоперации
2022-11-16 20:54
Российский актёр Иван Охлобыстин заявил о желании стать военным священником, однако отметил, что пока не может этого сделатью.
16 ноября журналисты информагентства ТАСС сообщили, что российский актёр Иван Охлобыстин заявил о желании стать военным священником в зоне СВО на Донбассе, однако пока ему не позволяют этого сделать, ссылаясь на импульсивный склад характера деятеля кино. По мнению Охлобыстина, донецкое духовенство опасается, что став пастырем в зоне спецоперации, он может всё же взяться за оружие.
Также Иван Охлобыстин сообщил, что его родственники и близкие друзья также часто посещают линию разграничения, оказывая поддержку российским военным.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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