Временный поверенный в делах посольства Польши в Москве срочно вызван в МИД России

Временный поверенный в делах посольства Польши в Москве Яцек Сладевски в среду, 16 ноября был вызван в Министерсто иностнных дел России, сообщает портал Interia.pl.

Пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина рассказал, что разговор длился около 20 минут и был связан с вызовом во вторник посла Российской Федерации в МИД Польши.

"Подтверждаем, что временный поверенный в делах посольства Польши в Москве Яцек Сладевски был вызван в среду в МИД России. Этот разговор длился минут 20 и был, конечно, связан со вчерашним вызовом посла Сергея Андреева сюда, в Варшаву. Это все, что мы можем дать на данный момент", - сказала Ясина, которого цитирует PAP.

Как он отметил, посол Польши Кшиштоф Краевски "сегодня уезжает в Москву, но в данный момент находится в Варшаве, куда прибыл в связи с празднованием Дня дипломатической службы.

Во вторник, 15 ноября ракета упала на село Пшеводув Люблинского воевадства недалеко от границы с Украиной, в результате чего погибли два гражданина Польши.

Утром в среду агентство AP сообщило от источников в администрации США, что, по предварительным данным, в Пшеводове взорвалась украинская ракета ПРО.

В связи с этими событиями министр иностранных дел Збигнев Рау вызвал в МИД посла России Сергея Андреева с требованием немедленных подробных объяснений. Их разговор закончился во вторник около полуночи.