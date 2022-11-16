Asia Times: доллар США приближается к концу своего естественного цикла

Портал Asia Times сообщает, что сейчас американский доллар приближается к концу своего естественного цикла.

Обозреватели напоминают, что в Европе каждые 100 лет меняется доминирующая валюта, а весь прошлый век доллар занимал господствующую позицию.

По информации портала, главную угрозу для американской валюты представляет собой азиатский рынок.

В частности, Китай пытается создать параллельную валютную систему, привлекая к этому процессу союзников по БРИКС. На эти страны приходится 41% населения мира.