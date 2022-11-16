Зеленский: США не ведут тайные переговоры с Россией без участия Украины
2022-11-16 21:39
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США не ведут переговоры по ситуации на Украине без участия Киева.
Ранее появилась информация о встрече главы ЦРУ США Уильяма Бернса с руководителем Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным.
Зеленский отметил, что не знает деталей их разговора, а Украину не интересуют нюансы переговоров США и России.
При этом он подчеркнул, что верит США по поводу того, что они не обсуждают вопросов, связанных с Украиной, без участия Киева.
Опубликовано: Светлана Репина
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