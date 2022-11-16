Сандалии Стива Джобса были проданы на аукционе за $220 тысяч

Самые дорогие сандалии, когда-либо проданные на аукционе, стоили 220 000 долларов. Он были приобретены анонимным покупателем.

Обувь Стива Джобса была продана на аукционе Жюльена. Предполагалось, что цена достигнетв 60-80 тыся. долларов, но в ходе аукциона она выросла до 220 тысяч. Ранее сандалии принадлежали Марку Шеффу, который в 1980-х годах присматривал за домом Джобса в Олбани, а его бывший босс отдал ему их, когда он чистил свой гардероб.

По словам организаторов аукциона, Джобс носил коричневые замшевые сандалии Birkenstock, когда он и Стив Возняк собирали первый компьютер Apple в гараже своего дома в Лос-Альтосе . Он купил себе обувь этой немецкой фирмы, потому что был очарован их практичностью и долговечностью.

"Сандалии были частью простой стороны миллиардера. Они были его униформой. Самое замечательное в униформе то, что вам не нужно беспокоиться о том, что надеть утром. Он никогда не стал бы делать или покупать что-либо только для того, чтобы выделиться среди остальных. Он был просто убежден в продуманности и практичности дизайна и удобстве его ношения. А в Birkenstock он не чувствовал себя бизнесменом, поэтому у него была свобода мыслить творчески", — рассказала немецкому Vogue во время одной из выставок бывшая партнерша Джобса и мать его первенца Крисанн Бреннан.

Ранее обувь выставлялась в первом магазине Birkenstock в США в Нью-Йорке, в штаб-квартире Birkenstock в немецком Рамсе и в Историческом музее Вюртемберга в Штутгарте.