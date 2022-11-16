В США решили, что виновата в инциденте с ракетами в Польше в любом случае РФ

Соединенные Штаты Америки возложили ответственность за инцидент с ракетами в Польше на Россию.

В среду вечером РИА Новости сообщили, что официальный представитель американского Совета национальной безопасности Эдриенн Уотсон сообщила, что США считают, что вне зависимости от итогов расследования в конечном счете за инцидент с ракетой в Польше ответственность несет Россия.

Уотсон заявила, что США не видели информации, которая бы противоречила предварительным выводам о том, что на территорию Польши упала украинская ракета, однако какими бы ни были окончательные выводы, ясно, что стороной, которая в конечном счете несет ответственность за данный трагический инцидент, является Россия.