В США решили, что виновата в инциденте с ракетами в Польше в любом случае РФ
Соединенные Штаты Америки возложили ответственность за инцидент с ракетами в Польше на Россию.
В среду вечером РИА Новости сообщили, что официальный представитель американского Совета национальной безопасности Эдриенн Уотсон сообщила, что США считают, что вне зависимости от итогов расследования в конечном счете за инцидент с ракетой в Польше ответственность несет Россия.
Уотсон заявила, что США не видели информации, которая бы противоречила предварительным выводам о том, что на территорию Польши упала украинская ракета, однако какими бы ни были окончательные выводы, ясно, что стороной, которая в конечном счете несет ответственность за данный трагический инцидент, является Россия.
Опубликовано: Елена Калиновская
Рей: Китай, Россия, Иран и КНДР угрожают национальной безопасности США
Зеленский объяснил, почему отказался от глобальной эвакуации людей из городов
Сийярто: Польша созывает совет НАТО из-за падения ракет на своей территории
Конгрессвумен Грин обвинила ВСУ в убийстве мирных жителей Польши
Медведев: упавшие в Польше ракеты — это подготовка Запада к мировой войне