Кадыров: в Чечню на воспитание отправили трудных подростков из республик Донбасса

Чеченский лидер Рамзан Кадыров сообщил, что трудные подростки из ДНР и ЛНР отправились в Чечню на «военно-патриотическое воспитание».

16 ноября глава Чеченской Республики Рамзан Кадров в своём официальном Telegram-канале рассказал о том, что 200 трудных подростков из нескольких регионов России, в том числе ДНР и ЛНР, прибыли в Чечню в рамках реализации федеральной программы «Подростки России».

Кадыров уточнил, что со стоящими на учёте в ПДН подростками будет проведена работа по «военно-патриотическому воспитанию», а также подрастающее поколение ждёт «насыщенная программа», включающая в себя экскурсии, мастер-классы, а также спортивные мероприятия и встречи с известными чеченскими спортсменами.