Зеленский получил сигнал о готовности Путина к прямым переговорам

Владимир Зеленский утверждает, что Владимир Путин готов к прямому переговорному процессу на уровне президентов Украины и России.

Вечером 16 ноября Владимир Зеленский обнародовал новое видеообращение к украинской нации, в ходе которого сообщил, что представители властей стран коллективного Запада предоставили ему сигналы, согласно которым Владимир Путин изъявил желание провести прямые переговоры с Киевом на президентском уровне.

Зеленский заявляет, что хотел бы переговоров с Путиным в публичном пространстве, о чём уже сообщил западным партнёрам. Также Владимир Зеленский уверен, что характер спецоперации в Украине должен способствовать максимальной открытости будущего переговорного процесса между ним и Владимиром Путиным.