Зеленский получил сигнал о готовности Путина к прямым переговорам
Владимир Зеленский утверждает, что Владимир Путин готов к прямому переговорному процессу на уровне президентов Украины и России.
Вечером 16 ноября Владимир Зеленский обнародовал новое видеообращение к украинской нации, в ходе которого сообщил, что представители властей стран коллективного Запада предоставили ему сигналы, согласно которым Владимир Путин изъявил желание провести прямые переговоры с Киевом на президентском уровне.
Зеленский заявляет, что хотел бы переговоров с Путиным в публичном пространстве, о чём уже сообщил западным партнёрам. Также Владимир Зеленский уверен, что характер спецоперации в Украине должен способствовать максимальной открытости будущего переговорного процесса между ним и Владимиром Путиным.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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