Пентагон: США намерены продолжать оказывать военную поддержку Украине

Американский генерал Марк Милли заявил о намерениях США продолжать оказывать военную помощь Украине «столько, сколько потребуется».

16 ноября председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли рассказал журналистам о том, что Вашингтон готов отправлять новые пакеты военной помощи Киеву «столько, сколько потребуется», чтобы обеспечить боеспособность ВСУ.

Также американский генерал Милли утверждает, что «украинцы не просят, чтобы кто-то воевал за них», а лишь требуют от коллективного Запада предоставление «возможности для ведения боёв».