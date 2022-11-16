Пентагон: США намерены продолжать оказывать военную поддержку Украине
2022-11-16 21:59
Американский генерал Марк Милли заявил о намерениях США продолжать оказывать военную помощь Украине «столько, сколько потребуется».
16 ноября председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли рассказал журналистам о том, что Вашингтон готов отправлять новые пакеты военной помощи Киеву «столько, сколько потребуется», чтобы обеспечить боеспособность ВСУ.
Также американский генерал Милли утверждает, что «украинцы не просят, чтобы кто-то воевал за них», а лишь требуют от коллективного Запада предоставление «возможности для ведения боёв».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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