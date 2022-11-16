Зеленский: я получаю сигналы с Запада, что Путин хочет переговоров
Владимир Зеленский сообщил журналистам, что получает сигналы от западных партнеров Киева о том, что Владимир Путин хочет прямых переговоров, сообщает "Интерфакс-Украина".
"Я получил сигналы, что Путин хочет прямых переговоров. Я предложил публичную форму", — сказал Зеленский.
Он добавил, что для Украины важно, чтобы Китай открыто не поддерживал Россию. Он заверил, что их "интересует будущее Украины". Он также признал, что отношения между Пекином и Москвой являются "серьезными" и что отношения двух стран носят "в различных форматах дружеский, партнерский характер".
Зеленский также говорил об увеличении численности российских войск в Беларуси, а также подтвердил, что во вторник встречался с главой ЦРУ Уильямом Бернсом.
Во вторник, 15 ноября российская армия нанесла один из самых массированных ударов с начала СВО, выпустив более 80 ракет по объектам украинской энергетической инфраструктуры.
Во вторник после В 15.00 в селе Пшеводов (Люблинское воеводство), расположенном недалеко от границы с Украиной, разорвался снаряд. В результате взрыва погибли двое граждан Польши.
Опубликовано: Николай Скира
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