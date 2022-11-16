Пригожин: в ЧВК «Вагнер» нет «петухов», но можно создать «петушиную дивизию»
2022-11-16 22:30
Глава российского военного подразделения "Группа Вагнера" утверждает, что в рядах данного отряда нет заключённых, которые бы подвергались сексуальному насилию в тюрьме.
16 ноября российский бизнесмен Евгений Пригожин публично заявил, что в ряды ЧВК "Вагнер" не принимают сидящих в тюрьме, которые подверглись актам сексуального насилия или вступали в половой контакт с сокамерниками по собственной воле. При этом Пригожин отметил, что традиционно таких людей называют "петухами", и они не могут служить в его подразделении.
Также Евгений Пригожин предложил создать отдельную "петушиную дивизию", которая могла бы участвовать в боевых действиях, но не была бы частью "Группы Вагнера".
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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