Пригожин: в ЧВК «Вагнер» нет «петухов», но можно создать «петушиную дивизию»

Глава российского военного подразделения "Группа Вагнера" утверждает, что в рядах данного отряда нет заключённых, которые бы подвергались сексуальному насилию в тюрьме.

16 ноября российский бизнесмен Евгений Пригожин публично заявил, что в ряды ЧВК "Вагнер" не принимают сидящих в тюрьме, которые подверглись актам сексуального насилия или вступали в половой контакт с сокамерниками по собственной воле. При этом Пригожин отметил, что традиционно таких людей называют "петухами", и они не могут служить в его подразделении.

Также Евгений Пригожин предложил создать отдельную "петушиную дивизию", которая могла бы участвовать в боевых действиях, но не была бы частью "Группы Вагнера".