Зеленский: Украины победит Россию, если переживёт зиму
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что киевский режим сможет победить Россию, если переживёт зиму.
В среду, 16 ноября 2022 года, действующий президент Украины Владимир Зеленский в пресс-релизе рассказал о том, как по его личному мнению, киевский режим сможет одержать победу над Российской Федерацией.
Зеленский убеждён, что если Украина сможет пережить грядущую суровую зиму, то точно сможет победить Россию в спецоперации, заявив о том, что у ВС РФ якобы заканчиваются запасы самого мощного оружия.
Напомним, что экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин недавно сообщил о том, что в ближайшие месяцы в распоряжение служащих ВС РФ начнут поступать новейшие виды российского вооружения, которые смогут обеспечить победу России.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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