Зеленский: Украины победит Россию, если переживёт зиму

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что киевский режим сможет победить Россию, если переживёт зиму.

В среду, 16 ноября 2022 года, действующий президент Украины Владимир Зеленский в пресс-релизе рассказал о том, как по его личному мнению, киевский режим сможет одержать победу над Российской Федерацией.

Зеленский убеждён, что если Украина сможет пережить грядущую суровую зиму, то точно сможет победить Россию в спецоперации, заявив о том, что у ВС РФ якобы заканчиваются запасы самого мощного оружия.

Напомним, что экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин недавно сообщил о том, что в ближайшие месяцы в распоряжение служащих ВС РФ начнут поступать новейшие виды российского вооружения, которые смогут обеспечить победу России.