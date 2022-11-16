МАГАТЭ: Хмельницкая АЭС в Украине была временно обесточена из-за ракеты РФ
2022-11-16 22:49
В МАГАТЭ утверждают, что Хмельницкая атомная электростанция была временно отключена от сети в ходе массированного ракетного удара со стороны России.
16 ноября Международное агентство по атомной энергетике обнародовало пресс-релиз, в котором ведомство сообщило, что Хмельницкая атомная электростанция в Украине была временно обесточена. По данным МАГАТЭ, российский ракетный удар повредил близлежащую линию электропередач.
Также в МАГАТЭ отметили, что отключение двух реакторов Хмельницкой АЭС произошло в 19:35 по московскому времени, и станция была обесточена два с половиной часа.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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