МАГАТЭ: Хмельницкая АЭС в Украине была временно обесточена из-за ракеты РФ

В МАГАТЭ утверждают, что Хмельницкая атомная электростанция была временно отключена от сети в ходе массированного ракетного удара со стороны России.

16 ноября Международное агентство по атомной энергетике обнародовало пресс-релиз, в котором ведомство сообщило, что Хмельницкая атомная электростанция в Украине была временно обесточена. По данным МАГАТЭ, российский ракетный удар повредил близлежащую линию электропередач.

Также в МАГАТЭ отметили, что отключение двух реакторов Хмельницкой АЭС произошло в 19:35 по московскому времени, и станция была обесточена два с половиной часа.