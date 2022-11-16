МАГАТЭ: Хмельницкая АЭС временно обесточена из-за повреждения ЛЭП
2022-11-16 22:51
В МАГАТЭ заявили, что Хмельницкая атомная электростанция временно отключена от электросети из-за повреждения линий электропередачи.
16 ноября Международное агентство по атомной энергии, со ссылкой на предоставленные украинской стороной данные, сообщило о том, что оба реактора Хмельницкой АЭС временно обесточены.
В агентстве добавили, что в настоящее время Хмельницкая АЭС вновь подключена к электросети спустя два с половиной часа после устранения повреждений линий электропередачи, снабжающих станцию электроэнергией.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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