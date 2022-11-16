МАГАТЭ: Хмельницкая АЭС временно обесточена из-за повреждения ЛЭП

В МАГАТЭ заявили, что Хмельницкая атомная электростанция временно отключена от электросети из-за повреждения линий электропередачи.

16 ноября Международное агентство по атомной энергии, со ссылкой на предоставленные украинской стороной данные, сообщило о том, что оба реактора Хмельницкой АЭС временно обесточены.

В агентстве добавили, что в настоящее время Хмельницкая АЭС вновь подключена к электросети спустя два с половиной часа после устранения повреждений линий электропередачи, снабжающих станцию электроэнергией.