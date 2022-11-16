В Москве в Северо-Западном тоннеле загорелся автомобиль, движение перекрыто

Экстренные службы Москвы сообщают о возгорании автомобиля в Северо-Западном тоннеле и перекрытии движения.

Сообщается, что в тоннеле загорелась легковая машина, поэтому движение в обе стороны было закрыто.

Инцидент подтвердило Главное управление МЧС России по Москве. Там рассказали о возгорании на площади в пять квадратных метров.

В МЧС уточнили, что возгорание было ликвидировано, пострадавших нет. Из-за перекрытия тоннеля на проспекте Маршала Жукова возникла двухкилометровая пробка.