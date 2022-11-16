В Москве в Северо-Западном тоннеле загорелся автомобиль, движение перекрыто
2022-11-16 22:53
Экстренные службы Москвы сообщают о возгорании автомобиля в Северо-Западном тоннеле и перекрытии движения.
Сообщается, что в тоннеле загорелась легковая машина, поэтому движение в обе стороны было закрыто.
Инцидент подтвердило Главное управление МЧС России по Москве. Там рассказали о возгорании на площади в пять квадратных метров.
В МЧС уточнили, что возгорание было ликвидировано, пострадавших нет. Из-за перекрытия тоннеля на проспекте Маршала Жукова возникла двухкилометровая пробка.
Опубликовано: Светлана Репина
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