Паралимпийский комитет РФ счёл незаконным приостановку членства в МПК

Паралимпийский комитет РФ прокомментировал приостановку членства в МПК, указав на незаконность данного решения.

16 ноября президент Паралимпийского комитета РФ Павел Рожков в официальном пресс-релизе заявил, что решение МПК о приостановке членства России в организации является незаконным.

Рожков также сообщил о своём намерении в ближайшее время обратиться в Организацию Объединённых наций по вопросу приостановки членства России в Международном паралимпийском комитете для урегулирования данной ситуации.