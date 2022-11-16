Паралимпийский комитет РФ счёл незаконным приостановку членства в МПК
2022-11-16 23:25
Паралимпийский комитет РФ прокомментировал приостановку членства в МПК, указав на незаконность данного решения.
16 ноября президент Паралимпийского комитета РФ Павел Рожков в официальном пресс-релизе заявил, что решение МПК о приостановке членства России в организации является незаконным.
Рожков также сообщил о своём намерении в ближайшее время обратиться в Организацию Объединённых наций по вопросу приостановки членства России в Международном паралимпийском комитете для урегулирования данной ситуации.
Опубликовано: Диана Мудреченко
Пограничники Беларуси сбили беспилотник, нарушивший границу с территории Украины
В Болгарии началась паника из-за дефицита дров
Reuters: Байден заявил G7 о причастности Украины к падению ракеты в Польше
Канцлер Австрии требует ограничить миграцию в Евросоюз
Сийярто: Польша созывает совет НАТО из-за падения ракет на своей территории