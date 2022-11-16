Зеленский назвал самое мощное оружие армии России в спецоперации на Украине

Владимир Зеленский рассказал, какое российское оружие является самым мощным из применённого в ходе спецоперации.

В ночь на 17 ноября Владимир Зеленский сообщил, что считает самым мощным оружием армии России ракетные удары по энергетическим объектам Украины. По мнению Зеленского, если украинский народ сможет пережить грядущую зиму, то Киев одержит победу в военном конфликте с Москвой.

Примечательно, что ранее Владимир Зеленский заявил о том, что начатые 10 октября массированные ракетные удары со стороны России вывели из строя свыше сорока процентов объектов украинской энергетической инфраструктуры.