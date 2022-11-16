Зеленский: Киев не поддерживает контактов с Минском

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что с момента переговоров с Россией в Беловежской пущей Киев не поддерживает контактов с Минском.

Он отметил, что в свое время такие контакты были, передавались некоторые сигналы о встречах.

Ранее заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил о возведении на белорусско-украинской границе стены.

Эта стена построена в Волынской области Украины, ее высота составляет 3 м.