Зеленский: Киев не поддерживает контактов с Минском
2022-11-16 23:35
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что с момента переговоров с Россией в Беловежской пущей Киев не поддерживает контактов с Минском.
Он отметил, что в свое время такие контакты были, передавались некоторые сигналы о встречах.
Ранее заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил о возведении на белорусско-украинской границе стены.
Эта стена построена в Волынской области Украины, ее высота составляет 3 м.
Опубликовано: Светлана Репина
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