Дмитрий Медведев порассуждал на тему вероятного попадания украинской ракеты в американский капитолий.

Экс-президент России Дмитрий Медведев оценил реакцию правительства Украины на падение ракеты систем противовоздушной обороны ВСУ на территории Польши, назвав её истерическим. При этом Медведев задался вопросом о том, как бы реагировал Киев на попадание собственной ракеты в Капитолий, расположенный в Вашингтоне.

Примечательно, что вопреки заявлению генсека НАТО Йенса Столтенберга о принадлежности Украине упавшей в Польше ракеты Владимир Зеленский утверждает, что данный боеприпас не мог быть выпушен украинскими войсками, ввиду чего Киев требует провести новое независимое расследование.