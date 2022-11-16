Медведев допустил попадание ракеты ВСУ в вашингтонский Капитолий
Дмитрий Медведев порассуждал на тему вероятного попадания украинской ракеты в американский капитолий.
Экс-президент России Дмитрий Медведев оценил реакцию правительства Украины на падение ракеты систем противовоздушной обороны ВСУ на территории Польши, назвав её истерическим. При этом Медведев задался вопросом о том, как бы реагировал Киев на попадание собственной ракеты в Капитолий, расположенный в Вашингтоне.
Примечательно, что вопреки заявлению генсека НАТО Йенса Столтенберга о принадлежности Украине упавшей в Польше ракеты Владимир Зеленский утверждает, что данный боеприпас не мог быть выпушен украинскими войсками, ввиду чего Киев требует провести новое независимое расследование.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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