В Болгарии началась паника из-за дефицита дров
2022-11-16 23:50
Парламент Болгарии принял решении создать временную комиссию, которой предстоит решить проблему нехватки дров, а также дороговизны энергоносителей.
И.о. министра сельского хозяйства Болгарии Явир Гечов заявил, что среди населения распространяется паника из-за информации о нехватке дров.
Он потребовал успокоить людей и пообещал, что дрова на зиму в стране будут.
Вместе с этим Гечов признал, что в некоторых муниципалитетах Болгарии действительно существует проблема с дровами.
Опубликовано: Светлана Репина
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В Болгарии началась паника из-за дефицита дров
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