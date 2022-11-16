В Болгарии началась паника из-за дефицита дров

Парламент Болгарии принял решении создать временную комиссию, которой предстоит решить проблему нехватки дров, а также дороговизны энергоносителей.

И.о. министра сельского хозяйства Болгарии Явир Гечов заявил, что среди населения распространяется паника из-за информации о нехватке дров.

Он потребовал успокоить людей и пообещал, что дрова на зиму в стране будут.

Вместе с этим Гечов признал, что в некоторых муниципалитетах Болгарии действительно существует проблема с дровами.