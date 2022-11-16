Зеленский объявил минуту молчания в память о погибших от украинской ракеты в Польше

Президент Украины Владимир Зеленский объявил минуту молчания в память о погибших в результате падения украинской ракеты в Польше.

16 ноября действующий президент Украины Владимир Зеленский завершил своё очередное вечернее обращение минутой молчания в память о погибших от украинской ракеты, которая упала вчера ночью, 15 ноября 2022 года, в польском селе Пшеводув.

Зеленский, невзирая на заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и ряда лидеров мирового сообщества о том, что на территорию Польши упала ракета украинской ПВО, назвал причиной ракетного инцидента в Люблинском воеводстве «российскую агрессию».