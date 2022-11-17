Президент Польши уверен, что ракетные удары по территории страны не повторятся
2022-11-17 00:03
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что риск повторения ракетного обстрела в стране отсутствует.
По его словам, инцидент с падением ракет на польской территории был единичным событием.
Дуда подчеркнул, что нет никаких признаков того, что подобное событие может произойти снова.
Ранее Анджей Дуда сказал, что ничто не указывает на преднамеренную атаку, а инцидент с ракетами был несчастным случаем.
Опубликовано: Светлана Репина
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