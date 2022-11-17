Зеленский просит у Канады и Великобритании больше помощи для создания противоракетного щита

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что разговаривал по телефону с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и его британским коллегой Риши Сунаком.

Украинский лидер отметил, что рассказал политикам о ракетных обстрелах Украины в последние дни.

Он также призвал увеличить помощь Украине, чтобы страна могла создать противоракетный щит.

Зеленский поблагодарил Трюдо и Сунака за оказанную поддержку.