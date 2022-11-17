Зеленский просит у Канады и Великобритании больше помощи для создания противоракетного щита
2022-11-17 00:49
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что разговаривал по телефону с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и его британским коллегой Риши Сунаком.
Украинский лидер отметил, что рассказал политикам о ракетных обстрелах Украины в последние дни.
Он также призвал увеличить помощь Украине, чтобы страна могла создать противоракетный щит.
Зеленский поблагодарил Трюдо и Сунака за оказанную поддержку.
Опубликовано: Светлана Репина
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Зеленский просит у Канады и Великобритании больше помощи для создания противоракетного щита
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