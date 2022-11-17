В ООН не видят признаков завершения украинского конфликта
2022-11-17 00:53
Заместитель генерального секретаря ООН Розмари Дикарло заявила, что сейчас не наблюдается никакий признаков прекращения украинского конфликта.
Более того, она считает, что существует риск эскалации ситуации, а также катастрофических последствий.
Дикарло отметила, что падение ракет в Польше напомнило всем о необходимости избегать эскалации.
Ранее официальные лица США заявили, что полностью уверены в падении украинской ракеты в Польше.
Опубликовано: Светлана Репина
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