В ООН не видят признаков завершения украинского конфликта

Заместитель генерального секретаря ООН Розмари Дикарло заявила, что сейчас не наблюдается никакий признаков прекращения украинского конфликта.

Более того, она считает, что существует риск эскалации ситуации, а также катастрофических последствий.

Дикарло отметила, что падение ракет в Польше напомнило всем о необходимости избегать эскалации.

Ранее официальные лица США заявили, что полностью уверены в падении украинской ракеты в Польше.